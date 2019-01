Julia Roberts is ellátogatott a 24. Critics’ Choice Awards gálájára, ahol egyébként Lady Gagát megint díjazták, és még cukiskodott is egy sort. Julia Roberts egyébként a szokásosnál is csinosabban jelent meg az eseményen, ám fotózás közbeni tekintetét nem tudjuk mire vélni:

vagy nagyon mérges a fényképészekre,

vagy a Ragyogás előzményfilmjének főszerepére hajt.

De most komolyan, erre mit lehet mondani?

Kiemelt kép: Steve Granitz/WireImage