Zac Efron haja hidrogénszőke lett

A színész természetes hajszíne a barna és habár láttuk már szőkés tincsekkel, – például a 2016-ban forgatott Baywatch-ban – Zac Efront sötét frizurával szoktuk meg.

Ezért is lepődtünk meg, amikor Efron megosztott a közösségi oldalán egy fotót magáról, ahol olyan szőke a haja, hogy kiszúrja a szemünket. Igaz, a hangsúly nem ezen van és nem is látszik túl jól, mivel sapkát visel, de a kommentelők is azonnal kiszúrták.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy egy szerep kedvéért vagy csak saját ízlése miatt járt fodrásznál a színész.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zac Efron (@zacefron) által megosztott bejegyzés, Jan 9., 2019, időpont: 11:59 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Venturelli/WireImage