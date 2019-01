Kendall Jenner elbénázott szponzorbejelentésétől kiakadtak a rajongói

Minden szombaton kezdődött, amikor a Kardashian-klán vezetője, Kris Jenner a következőt tweetelte:

Mindenképpen nézzétek Kendall Jenner Twitterét vasárnap este, hogy rágyertek, miről is beszélek, és készüljetek fel, hogy meg lesztek hatódva.

Ezt pedig olyan hashtagekkel kísérte, mint légy a változás, oszd meg a sztoridat, változtasd meg a párbeszédet, büszke anyuka, végre egy megoldás, és hasonló, nagy dolgot sejtető kifejezések. A rajongói pedig valami egészen nagy bejelentésre számítottak ezek alapján, mert látszólag elfelejtették, hogy a Kardashianokról van szó. A nagy drámai felvezetés mindössze azért volt, mert vasárnap este Kendall Jenner bejelentette, hogy egy kozmetikai céggel kötött szponzorszerződést.

A nagy személyes bejelentése mellé pedig az volt, hogy régóta küzd pattanásokkal és végre talált egy szert, ami eltűnteti, úgyhogy büszkén lesz a nagykövete a terméknek. Ezt természetesen a rajongók nem fogadták jól. Elárasztották a Twittert az ezen kiakadó emberek, többet azt is kétségbe vonták, hogy a sztár használja egyáltalán az adott terméket, mert túl gazdag hozzá.

sis … don‘t tell me that THIS is the announcement your mom tagged with hashtag „bethechange“ and hashtag „shareyourstory“ and hashtag „changetheconversation“ ?? girl i- pic.twitter.com/JTslHNdZYk — Sabrina (@anxiousabrina) 2019. január 7.

Kendall Jenner gets 3000 dollar facials wearing head to toe Balenciaga in between shoots for Vogue I promise you she’s not using proactiv — ELECTRIC CHAIR (@rihannasgayson) 2019. január 7.



Ugyanakkor felmerült a kérdés, mi másra számítottak a Föld legkapitalistább családjától, mint azt, hogy újabb dolgot akarnak eladni nekik.

