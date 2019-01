2019 első videósztárja a tojástekercset evő zsírmókus

A fán fogyasztotta a csemegét.

Emlékeznek még New York híres állatára, a pizzás patkányra? Ha netán nem, megmutatjuk:

Nos, a Nagy Almában most egy másik rágcsáló az új kedvenc, egy pufi mókus. Az állatka a What is New York nevű Twitter-oldalon tűnt fel az alább megtekinthető videóban;

a felvételen azt láthatjuk, hogy a mókuska egy fán üldögélve jóízűen majszol egy tojástekercset.

De olyan természetességgel, mintha minden nap kizárólag efféle gyorskajákat fogyasztana. Persze a pizzás patkány és a shake-es mókus után ki merné bizonyossággal állítani, hogy ez nem így van.

Doesn’t look like this squirrels first egg roll #whatisnewyork pic.twitter.com/Heo30oe8w3 — WhatIsNewYork (@whatisny) January 2, 2019

A január 2-i bejegyzés alatt eddig 26 ezer like látható, a videót több mint 1,1 milliószor nézték meg.