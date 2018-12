Miley Cyrus-ék lagzija meglepően olcsó volt celeblagzihoz képest

Mint már korábban beszámoltunk róla, mindenki Hannah Montanája, Miley Cyrus titokban hozzáment Thor tesójához, Liam Hemsworth-höz.

Miley Cyrus titokban férjhez ment Thor tesójához Miley Cyrus és a Thort alakító Chris Hemsworth testvére, Liam Hemsworth még 2009-ben jöttek össze közös filmjük, Az utolsó dal forgatásán jött össze.

Bár voltak jelek, hogy kerülték a nagy felhajtást, a Mirror végzett némi számítást, hogy mennyibe is kerülhetett a lagzi, és arra jutott, hogy kevesebb, mint 4 millió forintnyi összegbe, ami azért meglepő két hollywoodi sztár esetében. A legtöbbe a menyasszonyi ruha került, ami a teljes költség felét jelentette, Hemsworth ruhája viszont nemhogy nem volt költséges, de nem is volt új, szimplán csak felvette az egyik öltönyét a szekrényből egy Vans cipővel. A torta kábé 50 ezer forintnyi összegbe került egy helyi cukrászdából. A további költségek közt csak a díszítés és a vendégeknek szolgált étel is ital található, a helyszín ugyanis ingyen volt természetesen, mivel a saját házukban tartották.

Kiemelt kép: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic