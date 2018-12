Meghan hercegné unokaöccse azt kérte Angliától: legalizálják a marihuánát

Nem lennénk Meghan hercegné helyében, miután családja szabályszerűen hadjáratot folytat ellene katasztrofális nyilatkozatokkal. Legutóbb unokaöccse, Tyler Dooley hozta elképesztően ciki helyzetbe a hercegnét.

Az oregoni férfi azt mondja, miután saját lakhelyén szabadon lehet termeszteni a kannabiszt, az Egyesült Királyságnak is fontolóra kellene vennie mindezt:

Az Egyesült Királyságban több mint 6 milliárd dollár tűnik el a fekete piacon, ez pedig kábítószer kereskedők kezébe kerül. Ehelyett kerülhetne iskolákhoz, kórházakhoz is ez a rengeteg pénz, de a britek nem mernek marihuána-reformot indítani. Az mindegy, hogy legalizálnák vagy csak orvosi úton engednék a használatát

— magyarázta az unokaöccs.

A Sun állítólag rengeteg levelet is kapott arról, hogy Meghan hercegné első esküvőjén Tyler Dooley volt a szállító, aki ellátta a násznépet marihuánával, köztük a hercegnét is, aki még gondosan elő is készítette a csomagokat a vendégeknek.

via GIPHY

Nehéz lesz ezzel elszámolni II. Erzsébet királynő felé, akinek legutóbb Meghan hercegné apja is üzengetett a médián keresztül.

Kiemelt kép: Jim Spellman/WireImage