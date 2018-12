VV Zsuzsu elhagyta a villát, hogy a BeleValót vezesse

A Való Világ 9 játékában múlt héten tartották a közösségi média hetét, aminek győztese Csoki lett. Az ő nyereménye lett volna az, hogy kijöhet a villából és egy adás erejéig vezetheti a BeleValót. Dobálása miatt azonban kizárták a valóságshow-ból, így a műsorvezetés lehetőségét sem kapta meg.

A nyereményt így a második helyezett Zsuzsunak adták, aki szerda este Baukó Éva oldalán mutatkozott be. Mi csak a beköszönőt osztanánk most meg, mert már az is fájdalmasan kínos volt. Pláne, hogy Baukó – aki maga sem a műsorvezetők gyöngye – úgy osztotta a feladatokat Zsuzsunak, mintha kisegítős lenne.

Kiemelt kép: RTL Klub