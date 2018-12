Macaulay Culkin szeretné, ha nem reszketnének a betörők karácsonykor

A Reszkessetek, betörök! filmek főszereplője, Macaulay Culkin nemrégiben a Google-nek köszönhető felelevenítette azt a bizonyos napot, újraforgatták annak bizonyos jeleneteit, és most is a filmmel kapcsolatban írt a Twitter-oldalára, a sajnálatát fejezte ki a betörőkkel szemben.

– írta, és ezzel valószínűleg még sokan így vagyunk.

I feel bad about all the burglars who never had the confidence to rob a house on christmas thanks to me.

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) December 23, 2018