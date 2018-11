Melania Trump idén is para-karácsonyt csinált a Fehér Házban

Nagy port kavart tavaly a Fehér Ház sajátos karácsonyi dekorációja, sokaknak ugyanis Melania Trump díszleteiről az ünnepi meghittség helyett, inkább egy klasszikus horrorfilm jelenetei jutottak az eszébe. Bár az idei dekoráció már kicsit finomabbra sikerült, a para-karácsony jelző még így is megállja a helyét.

Az van ugyanis, hogy a karácsocsoyi díszbe öltözött Fehér Házról készült videóban – amit maga Donald Trump felesége töltött fel saját Twitter-oldalára – a First Lady „Amerika kincseit” csodálja: elég ijesztő, vörös színű fenyőket, focilabdás díszeket, ceruzákat, valamint rajzokat.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15

— Melania Trump (@FLOTUS) November 26, 2018