X-Faktor: Amikor egy japán orvos Piramist, cuki fiúcskák meg Kis Grófót énekelnek

Lezajlott az X-Faktor második élő adása is, kivételesen különösebb dráma nélkül pedig a múltkori négy szék közül már csak háromra ülhettek le a biztos továbbjutók.

Gáspár Laci és Puskás Peti veszekedésétől volt hangos az X-Faktor És hárman is kiestek szombat este. Ezen kívül Puskás Peti inge vonta el a figyelmünket.

ByeAlex egyik együttese, a Ricky and the Drunken Sailors indította az adást, méghozzá Gáspár Laci egyik számával, amit kivételesen nem rockabilly-s stílusban adtak elő, hanem valami fura, swinggel kevert tangót csináltak belőle. Gáspárnak tetszett, Radics Gigi szerint lapos lett, ennek ellenére kaptak széket.

Szekér Gergő franciául énekelt, a múlt heti adáshoz hasonlóan ismét hamisan. Ennek ellenére a srác jól mutat a színpadon, úgyhogy még bőven lehet belőle musicalénekes. A mentorok előadásával viszont nem nagyon tudtak mit kezdeni – Gáspár szerint érdekes és szórakoztató volt, de azt mondta, őt nem győzte meg. Radics szintén nem adott neki széket, ByeAlex pedig azt mondta:

Nagyon utáltam ezt az egészet, a dalt is utáltam, azt gondoltam, hogy pojácáskodsz. Nagyon oda tudnál tenni dolgokat, te lehetnél itt A férfi énekes.

Tamáska Gabriella a múlt héten ByeAlex három együttese mellett egyedüli énekesként kapott széket biztos továbbjutóként, annak ellenére is, hogy hibázott. Most Jessie J Queen című számát énekelte el, és a mentorok most is adta neki egy széket.

Kovács Pali saját számot adott elő egy szál gitárral.

ByeAlex azt mondta, ő nem engedte volna színpadra állni ezzel a szöveggel,

ő beleírt volna, mert a srác 14 évesen hozta össze ezt a szöveget, és ez látszik is rajta. A kritikák ellenére kapott széket.

A Stolen Beat mögé betettek egy zenekart, hogy Kis Grófo Bulibáróját rendesen előadhassák. Gáspár és Radics ellenük szavaztak, így a csodás előadás ellenére nem kaptak széket.

Arany Tímeának egy Pink számot adott mentora. ByeAlex azt mondta, hogy bár őt tartja a mezőny legjobb énekesének, a produkció nem vitte el őt. A többieket viszont igen, vagyis leültették egy székre, ami miatt A Ricky and the Drunke Sailorsnak fel kellett állnia.

ByeAlex harmadik együttese, a USNK ismét saját számot adott elő, a közel másfélmilliós megtekintésnél járó Posztolj! után mostani daluknak a fogyasztás volt a téma, és ezen a dalon is erősen érződött ByeAlex.

Mentoruk szerint egyébként idén esélyes, hogy egy rapduó nyerje meg a műsort, pláne mert ismét kaptak széket. A közönség végül úgy döntött, Kovács Pál helyére üljenek le – ezek szerint a többi néző telefonos applikációja működött. Az én telefonomon sajnos feladta a harcot, és hibakódot írt ki, illetve folyamatosan az előző szavazást mutatta.

Az egyébként orvosként dolgozó Kurokava Taka most kivételesen magyarul énekelt, méghozzá a Piramis Ha volna két életem című dalát, a mentorok pedig agyondicsérték, így újabb embernek kellett felállni az egyik székről, vagyis

a három biztos továbbjutó ebben az adásban Kurokava Taka, a USNK és Tamáska Gabriella lett.

A veszélyzónába került énekesek közül a nézőknek kellett dönteni, hogy ki essen ki, de a szavazás ideje alatt az RTL telefonos applikációja nálam ismét megadta magát, vagyis az, aki tudott szavazni, szerencsésnek mondhatja magát.

A nézők végül Szekér Gergőt és a Ricky and the Drunken Sailorst küldték haza, így Puskás Petinek már csak egy énekese maradt, ByeAlexnek pedig két együttese.

Kiemelt kép: Instagram/X-Faktor/RTL Klub