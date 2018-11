Kilógó és összeragasztott mellekkel kért segítséget Ashley Graham

A plus size model úgy érezte, eljött az idő, hogy ő is kipróbálja a mellragasztást, ami arra hivatott, hogy megemelje a dekoltázst. Ashley Grahamnak azonban nem igazán jött be a dolog, pedig amikor Kim Kardashiantól és Cardi B-től látta a tippet, bízott a sikerben.

A művelet közben még videót is készített, amit aztán az Instagram profilján osztott meg. Ezeken Graham egyik melle még fel van ragasztószalagozva, a másikat pedig a kezeivel tartja. Nem túl meggyőző…

Kérlek, küldjetek segítséget

– viccelődött saját magán.

Kiemelt kép: Instagram/@ashleygraham