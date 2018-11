Ezért nem randizik a Fekete párduc sztárja

Michael B. Jordan a Fekete párduc sikere óta az egyik legkellendőbb sztárnak számít Hollywoodban, Killmonger szerepéért talán még Oscar-díjra is jelölhetik, ráadásul a GQ magazin Az év emberei című kiadásának címlapján is ő szerepel. Egy interjú is készült a magazin számára ennek kapcsán, ahol feltették neki a kérdést, hogy milyen érzés Hollywood egyik legfelkapottabb agglegényének lenni.

Nagyon érett a hozzáállásom és képzett vagyok számtalan dologban. A randizás nem ezek közé tartozik. Fogalmam nincs, mi is a randizás.

Elmondta, hogy valósággal lehetetlen számára a randizás, ugyanis ha egy lánnyal elmegy ebédelni, valaki rögtön lefotózza, hír lesz belőle, kiderítik, hogy kivel volt, megkeresik az Instagram profilját, aztán pedig örökre összefonódik a nevük akkor is, ha végül nem lesz az egészből semmi. Miközben az illetőt folyamatosan zaklatni fogják B. Jordan rajongói. Szóval próbál inkább a karrierjére koncentrálni a magánélete helyett.

Kiemelt fotó: Michael Tran/FilmMagic