Miért öltözik ez a rapper nagymamának?

Hazánkban kevésbé ismert ugyan, de A$AP Rocky hazájában hatalmas népszerűségnek örvend. A rapper részben zenéjével érte ezt el, ugyanakkor a divat világában sem ismeretlen, állandó közreműködője és egyik legjobb barátja Raf Simons brit divattervezőnek, és zenéjében is nagy hangsúlyt kap a divat. Ezen felvezető után pedig felmerül egy fontos kérdés: egy ennyire stílusos ember miért kezdett el az utóbbi időkben nagymamának öltözni?



Legutóbb a LACMA Art x Film gálán lehetett látni nagymamakendővel a fején, szerezve az internetnek egy jó napot, ugyanakkor nem ez volt az első ilyen eset. Az utóbbi időkben folyamatosan nagymamásan kötött kendővel a fején lehet mindenhol látni. Például egy nyári The Daily Show interjú alatt is az volt már rajta, méghozzá zakóval párosította, úgyhogy látszólag nem csak futó hóbort és fogjuk még így látni őt. Reméljük trend lesz ebből, hogy nagymamáink is ugyanolyan menők lehessenek, mint a legvagányabb rapperek.

Kiemelt kép: Taylor Hill/Getty Images