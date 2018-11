Így néz ki Cooper ügynök bajusszal

A Szólits a neveden és a Sóhajok rendezőjével forgat valamit Cooper ügynök megformálója, Kyle MacLachlan Olaszországban, ehhez pedig növesztett egy bajszot is. Olyannyira megszoktuk őt arcszörzet nélkül, hogy ez most elsőre furábbnak hat, mint bármi a Twin Peaks-ből, beleértve mindent, ami a vörös szobában történt.

Which side of the mustache do you prefer, left or right? Finding my look for a short film with #LucaGuadagnino shooting in Rome! 🇮🇹 pic.twitter.com/rXMNKg9AK0

— Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) 2018. november 10.