És az megvan, hogy Emma Stone valóságshow-hősből lett Oscar-díjas színésznő?

A legtöbb esetben valóságshow-hősnek lenni egyet jelent a hirtelen jött és csak nagyon rövid ideig tartó hírnévvel. Süllyesztőbe kerülni és ezzel párhuzamosan elfeledettnek lenni valójában nem bonyolult dolog, a televíziózás aranykorában ugyanis gyakorlatilag nincs olyan hónap, amikor ne kezdődne el egy újabb beköltözős reality, tehetségkutató vagy párkereső. Az izgalmas karakterek gyakorlatilag a másodperc törtrésze alatt válnak unalmassá az őket leváltó újabb szereplők miatt. Persze nagyon ritkán olyanokkal is találkozhatunk, akik felismerték a szakma igényeit és évek alatt gyakorlatilag már azt is elfeledtették a nézőkkel, hogy egykor egy villa falain belül itták magukat vállalhatatlanul részegre. És hogy kik ezek a sztárok? Ennek jártunk most utána.

Magyar oldalon például rögtön ott van Majka, akiről 16 évvel ezelőtt talán még senki nem gondolta volna, hogy egyszer az ország egyik legsikeresebb műsorvezetője lesz. Karrierje a Való Világ első évadában kezdődött, majd rapperként tartotta fenn hírnevét, 2010-től pedig a TV2 egyik arca. De nyugodtan idesorolhatjuk a Konyhafőnökből Wossala Rozinát, vagy az egykor szintén valóvilágosként megismert Nádai Anikót is. Utóbbi ráadásul azon kívül, hogy kapott egy saját nevével ellátott műsort, a nyolcadik évadtól megkapta a Való Világ műsorvezetői posztját is.

És, hogy pontosan mekkora sikereket lehet elérni valóságshow-hősként? Akár még Oscar-díjas is lehet az ember.

Jennifer Hudson

Jennifer Hudson talán az American Idol harmadik évadában tűnt fel először, még 2004-ben. Bár az énekversenyt nem sikerült megnyernie – sőt, az előkelőnek nem feltétlenül mondható hetedik helyen végzett –, mindenképp ő profitált a legjobban a műsorból: alig két évvel később eljátszotta a Dreamgirls egyik főszerepét, amiért hirtelen meg is nyerte a legjobb mellékszereplő színésznőnek járó Golden Globe-ot, sőt az Oscar-díjat is. Hudson azóta is folyamatosan kapja a szerepeket, illetve talán ő az egyetlen zsűritag, aki az amerikai és a brit Voice-ban is mentorkodik.

Jon Hamm

1996-ban két nő is kikosarazta a Big Date című párkeresőből Jon Hammet, aki ma már magáénak tudhat egy Emmy- és két Golden Globe-díjat is. A Mad Men színésze amúgy viszonylag sokat várt arra, hogy karrierje tényleg beinduljon, összesen ugyanis majdnem tíz évbe telt, hogy a randizós műsor után megkapta Don Draper szerepét.

Justin Timberlake

Jó, azt mindenki tudja, hogy Justin Timberlake egykor a Mickey Mouse Club szereplőjeként, majd az ’N Sync tagjaként vált ismertté. Azzal viszont elég kevesen vannak tisztában, hogy ezeket megelőzte egy tehetségkutató, a Star Search, amiben a 11 éves Timberlake cowboy kalapban énekelt counrty-t. A világ egyik legjobb énekeseként számon tartott zenész akkor nem nyert, később azonban bezsebelt számtalan Gramny- és Emmy-díjat. Ki mondta, hogy a country nem jó semmire?

Emma Stone

Emma Stone szintén azoknak az Oscar-díjas színésznőknek a csoportját erősíti, akik egy valóságshow-ban tűntek fel először. Stone 16 éves volt, amikor elnyerte a szerepválogatós tehetségkutató, a New Partridge Family című műsor egyik szerepét, Laurie Partridge-et. A műsor amúgy sosem került végül adásba – a videó alapján döntse el mindenki magának, hogy ez jó dolog-e –, így a színésznőnek még éveket kellett várnia a nagy áttörésre.

Analeigh Tipton és Yaya DaCosta

Bár még egyikük sem díjnyertes színésznő, mindkettőjükről elmondható, hogy elég felkapottak és sikeresek voltak az elmúlt pár évben. Analeigh Tipton olyan produkciókban szerepelt, mint az Agymenők és a Crazy, Stupid, Love, illetve láthattuk Luc Besson alkotásában – ráadásul Scarlett Johansson mellett –, a Lucy-ban. Yaya DaCosta pedig a Rendes fickókban szerepelt, de ő játssza a főszerepet a Chicago Med című sorozatban is. És hogy mi a közös mindkét színésznőben? Hát az, hogy eredetileg a Topmodell leszek!-ben láthattuk őket először, ráadásul mindketten harmadikok lettek: Tipton a 11. évadban, Dacosta pedig a 3. évadban.

Kiemelt kép: Franco Origlia/Getty Images