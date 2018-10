Ember ilyen gyorsan még nem rappelt, mint ez a lány az X-Faktorban

Lefutott az X-Faktor negyedik válogatója is, ami azt jelenti, hogy ezek után végre következik a tábor, illetve a mentorház, hogy aztán élő adásban is énekelhessenek a döntősök.

Nyilván ebben az adásban is leginkább a röhejes előadásokat kellett nézni – olyanokat, akik csak

napszemüvegben,

vagy szőnyegen állva,

mezítláb,

esetleg bluetooth-szal a fülükben tudnak énekelni.

Szerencsére nem csak őket kellett végighallgatni, hanem azokat is, akik valamennyire tudnak is énekelni. Például Király Dominikát, aki Calvin Harris számával jutott tovább, annak ellenére is, hogy ByeAlex ennek nem örült. Mind a négy mentor szerette viszont Váradi Krisztiánt, Fazekas Bélát és Pfeifer Melany-t, akinek tényleg ez a neve.

Továbbjutott a 21 éves Molnár Kinga is, aki lehetetlenül gyorsan rappelt, amit az alábbi videóban lehet és érdemes is megnézni:

Hasonlóan nagy élmény volt hallgatni Csányi Ritát is, aki saját dallal indult és ment is tovább, ami tökéletesen érthető, mert a világ összes rádiója lazán játszhatná ezt a számot éjjel-nappal. Pláne mert nem csak a dal szövegét, de az alapot is Csányi Rita írta hozzá.

Kurva nagy igen

– mondta az előadás után ByeAlex.

Ács Bernadett, művésznevén Bex egy fura tornadresszben állt ki a színpadra. Állítása szerint két éve koncertezik másfél órás show-jával,

amiben első ránézésrea gyáli Beyoncénak képzeli magát,

miközben felváltva énekel angolul és magyarul, de úgy, hogy a mondatok közepén vált át egyik mondatról a másikra. Érdemes elolvasni a Wikipedia-oldalát, amiből megtudhatjuk, hogy honnan van a művészneve:

A Bernadett (Betty) név első két betűje számára egyértelmű volt, hogy vigye tovább, s pár éve, mikor meglátta Xzibit (amerikai rapper) karjára tetoválva a 38-as számot, az Ő kezdőbetűjét tette a saját 2 betűje mögé. Így született meg a BeX név.

Természetesen nem engedték tovább. Továbbengedték viszont Kovács Pált, akit a tavalyi X-Faktorban Radics Gigi a mentorházban szórt ki, pedig most annyira hamis volt, hogy Gáspár Laci leállította őt dala közben.

Sebastian Hosu Bécsből érkezett, de csak egy kevés időre engedték oda vissza, mert a mentorok már küldték is tovább a táborba, bár ByeAlex itt is inkább a nemre szavazott. Lazán továbbengedték viszont Porkoláb Zoltánt, Balogh Krisztofert és Ölveti Lászlót. Hasonlóan továbbment a USNK, egy erdélyi rapduó, akik valószínűleg sok Beastie Boys-t hallgattak.

A végére hagyták Urbanovics Vivient, nyilván, hisz úgy énekelt, hogy Radics Gigi jó, hogy nem robbant fel közben az irigységtől.

Kiemelt kép: RTL Klub