Beperelte Kylie Jennert egy sminkmárka

Rájár a rúd a celebekre jogi fronton: nemrég Helen Mirrenről derült ki, hogy az olasz rendőrség az átlagosnál jobban érdeklődik iránta, most pedig a tíz százalék héján dollármilliárdos Kylie Jennert perli egy sminkmárka.

A Sheree Cosmetics nevű vállalat azért indított pert hétfőn a 117 millió Instagram-követővel rendelkező Jenner ellen New Yorkban, mert szerintük jogtalanul használta az egyébként levédés alatt álló szlogenjüket, a Born To Sparkle-t (magyarul Csillogásra születve) az egyik folyékony szemhéjfestékéhez, illetve állítólag lekopizta azt az ötletüket is, hogy a termékek csomagolásának belsejét egy idézettel díszíti.

A divat- és szépségmárkák jogi ügyeivel foglalkozó Fashion Law szerint annyira nem lesz ez könnyű győzelem a Sheree számára, mint azt valószínűleg remélik.

Kiemelt kép: Instagram/Kylie Jenner