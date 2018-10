Pintér Tibor éneklésétől mi érezzük magunkat kínosan

Vasárnap este jön a Sztárban sztár idei évadának második élő adása, aminek már tétje is lesz. Az első körben senki nem esett még ki, de most ennek is eljött az ideje.

Pintér Tibor – aki ezúttal Beyoncénak fog öltözni – még egy saját “dalt” is költött, hogy ezzel buzdítsa szavazásra a nézőket. Tartunk tőle azonban, hogy ez a rém kellemetlen vernyegés nem fogja meghozni neki a sikert. Jobban járna, ha inkább a popdíva dalát gyakorolgatná.

