Kendall Jenner zaklatóját a modell medencéjénél fogták el

A TMZ azt írja, nem csak Rihannához törtek be mostanában, hanem Kendall Jennerhez is. Igaz, a modell zaklatója a házba nem jutott be, viszont ott ücsörgött a kertben a medencénél, mint akit buliba hívtak. A 37 éves John Fordot szeptember elején tartóztatták le emiatt. A közelben sok más híresség lakik még, de úgy tudni, hogy a férfi tudta, hogy melyik celebhez tört be, vagyis eltervezte a dolgot.

A rendőrség szerint a celebekhez – és másokhoz is – általában a Facebook, illetve az Instagram-posztok miatt törnek be, azokból ugyanis kiderül, hogy épp otthon vannak-e, vagy elutaztak.

Kiemelt kép: Instagram/Kendall Jenner