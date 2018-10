Drew Barrymore interjújától robbant fel az internet

Elég szürreálisra sikerült Drew Barrymore egyik legutóbbi interjúja, amit az EgyptAir légitársaságnak adott.

Bár az színésznővel készült interjút a légitársaság utasai elvileg csak a repülőgép fedélzetén, nyomtatott formában olvashatnák el, a politikai elemző Adam Baronnek köszönhetően Twitterre is felkerült a beszélgetés és nem sokkal később az internetet is felrobbantotta.

This interview with Drew Barrymore in the Egypt Air in flight magazine is, umm, surreal. pic.twitter.com/fN3lNHXbL0

— Adam Baron (@adammbaron) October 2, 2018