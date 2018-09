Egyik alapreceptjén változtatott a McDonald’s, a rajongók kiborultak

Ötven éve dobta piacra a McDonald’s az egyik legkedveltebb desszertjét, a forró almás pitét. A recept azóta csak apróságokban változott, egészen mostanáig. A cég nemrég több újítást is bevezetett az olajban sült édességen, és a közösségi portálok tanúsága szerint, az étteremlánc törzsvendégeinek ez nagyon nincs ínyükre – írja a Today.

A McDonald’s szerint a pite előnyére változott, egészségesebb lett: kevesebb alapanyagból készül, kihagytak néhány mesterséges adalékot, a kockára vágott alma helyett, almaszeletek vannak benne, a töltelékhez hozzáadtak egy kis fahéjat, a tészta pedig rácsos lett, a hagyományos, amerikai piéhez hasonlóan. Ha mindez nem lenne elég a hagyományos zöld doboz is megváltozott.

A Meki, illetve az almás pite rajongói azonban nincsenek elragadtatva. A közösségi portálokat, főleg a Twittert ellepték a posztok, amikben felháborodva követelik vissza a régi, megszokott kedvencüket. Van, aki azt írja, az embereknek az utcai lázadással kellene meghátrálásra bírniuk az amerikai céget.

⁦@McDonalds⁩ I don’t even know what to say!!! Where’s the green box? Where’s the apple PIE?!! The Franken-Strudel you have offered 2 nite is yet another example of big business sticking it to the common man!! You know what I’m talking about ⁦@Mazzios⁩!! #lowbudget pic.twitter.com/kON8sQMGOT

— Jason Lindley (@The_Mr_Lindley) 2018. szeptember 12.