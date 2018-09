Tóth Andi fiatalon szeretne édesanya lenni

Kezdetben még titkolták, Tóth Andi és Szabó Ádám azonban ma már teljes nyiltsággal mesélnek március óta tartó kapcsolatukról. Az X-Faktor ötödik évadának nyertes énekesnője a Blikknek például azt is elárulta, hogy a családalapítás gondolata sem áll már tőlük messze.

Tóth Andi még csak 19 éves, de mindig is úgy tervezte, hogy fiatalon szeretne anya lenni.

Anyukám nem sokkal múlt 20 éves, amikor a testvéremet szülte, és még csak 26 volt, amikor én a világra jöttem. Ebben nőttem fel, mindig is így képzeltem el az életemet. Ádám is fiatal szülő szeretne lenni, sőt, ő már abban a korban van, hogy akár vállalna is egy babát. Nekem most még nagyon fontos a munkám, a karrierem