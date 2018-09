Pásztor Anna zaklatója büntethető

Augusztus legelején koncert közben akarta megkéselni egy férfi az Anna & the Barbies frontemberét, Pásztor Annát. Az zaklatót még a koncerten előállították, azóta pedig előzetes letartóztatásban van. A férfit ellen pszichológiai vizsgálatot is elrendeltek a hatóságok, mely alapján kiderült, mentális zavara ellenére is büntethető – tudtuk meg a Blikktől.

Bors: Ismét késsel közelítettek Pásztor Anna felé Az Anna and the Barbies énekese nem nyilatkozott az esetről, de a Bors talált egy szemtanút.

A lap munkatársainak megkeresésére a Fővárosi Főügyészség elárulta, hogy a közelmúltban elkészült a gyanúsítottal kapcsolatos igazságügyi elmeszakértői vélemény, ám ettől bővebb tájékoztatást nem kívántak adni. Pásztor Anna férje, Glotti Balázs azonban részletesebben is beszámolt a fejleményről.

Úgy tudjuk, valami pszichés betegsége van, de nem lehet nagyon súlyos, mert úgy tájékoztattak, hogy ettől függetlenül büntethető a férfi. Mivel kiderült, hogy nincs komoly baja, reméljük, ez a közel három hónapos elzárás elég ahhoz, hogy mindent átgondoljon, és soha többet eszébe ne jusson ilyet tenni. Bízom benne, többet nem zaklat minket

– mesélte a Blikknek az énekesnő párja.

Kiemelt kép: Instagram/@pasztorannaenekes