Ördög Nóra balatoni képekkel, Görög Zita végtelen hosszú gondolatokkal búcsúzott a nyártól

Az új tanév első iskolai napján, szeptember 3-án hivatalosan is elkezdődött az őszi szezon. Ez a hír általában két csoportja osztja az emberiséget: vannak, akik a nyarat búcsúztatják és vannak, akik a szeptembert, vagyis az új évszakot köszöntik. A sztárok természetesen ezt is a legmagasabb szinteken űzik, az ő nyárbúcsúztató bejegyzéseikből válogattunk most.

Ilyenkor gyakorlatilag minden jöhet: NOSZTALGIKUS nyári kép, augusztus második hetéből, nyárral kapcsolatos idézetek vagy egy kis siránkozás, hogy máris mennyivel – nettó 3 fokkal – hidegebb az idő.

Mutatjuk, hogy a magyar sztárok, hogyan vettek búcsút az év legmelegebb évszakából.

A Feleségek luxuskivitelben sztárja, Polgár Tünde síros hangulatjelekkel ellátott, ám mosolygós nyári képekkel köszönt el kedvenc időszakától

Polgar Tunde (@polgar_tunde) által megosztott bejegyzés, Szept 2., 2018, időpont: 8:55 (PDT időzóna szerint)

Horváth Éva pedig egy bikinis képéhez írta, hogy „bye-bye summer, hello september”.

Ember legyen a talpán, aki érti Görög Zita nyárbúcsúztató végtelen hosszúságú posztjának minden mondatát

Görög Zita (@gorogzita) által megosztott bejegyzés, Szept 2., 2018, időpont: 1:52 (PDT időzóna szerint)

Érdekes, de mióta édesanya vagyok a nagy összegzések mindig nyár végére jutnak. Nálunk ez az új év kezdete. Ez a nyár pedig életem legfurcsább nyara volt. Felkavaró, izgalmas, boldog, tanulságos

-kezdte bejegyzését a modell, amelynek végén azt fejtegeti, hogy elengedte feleslegesen cipelt terheit és megengedi magának az esendőséget.

Tudni mi az, ami csak az én feladatom, felelősségem és melyeket engedhetem át a jogos tulajdonosoknak. Jó így kezdeni az évet. Hogy az iránytűmet fényesre csiszolta az igazság

– tette hozzá Görög, amire csak annyit tudunk reagálni, hogy ¯\_(ツ)_/¯.

Aryee Claudia AKA Tücsi pedig egy hétig csak nosztalgikus nyári fotókat fog posztolni

Aryee Claudia Dedei (@tucsiii) által megosztott bejegyzés, Szept 1., 2018, időpont: 1:13 (PDT időzóna szerint)

Vajna Tímea napfényt nyelt és feneket villantott a nyár utolsó hétvégéjén.

Timea Vajna (@timeavajna) által megosztott bejegyzés, Aug 31., 2018, időpont: 8:47 (PDT időzóna szerint)

Végül pedig, Ördög Nóra, aki balatoni képekkel

Ördög Nóra (@ordognora) által megosztott bejegyzés, Szept 2., 2018, időpont: 11:42 (PDT időzóna szerint)

És Kovács Dóra, aki búzakalászt szorongatva búcsúzkodott

Kovács Dóra (@dj_dora_kovacs) által megosztott bejegyzés, Aug 31., 2018, időpont: 10:15 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@ordognora