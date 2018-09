Megszületett Rachel Weisz és Daniel Craig közös gyereke

A 48 éves színésznő áprilisban, a New York Times-nak adott interjújában árulta el, hogy Daniel Cariggel első közös gyermeküket várják.

Azóta viszont semmilyen hírt nem osztottak meg a nyilvánossággal. Szerették volna megtartani a várandósság időszakát maguknak, így azt sem lehetett tudni, hogy milyen nemű lesz a pici és hogy mikor érkezik.

A Mirror most arról számolt be, hogy Rachel Weisz világra hozta kislányát, amit boldogan jelentett be a barátainak.

A színésznőnek egyébként már van egy 12 éves fia Darren Aronofsky rendezőtől – vele járt egy ideig Jennifer Lawrence is – és Daniel Craignek is született gyereke exfeleségétől. Ella már 26 éves.

