Emily Ratajkowski a lehető legkisebb dolgokkal szereti eltakarni testrészeit, legutóbb például jegygyűrőjét használta melltartónak.

A modell ugyan szintet ugrani nem tudott, de bikinialsója is dobogós lehetne a legkisebb ruhák elképzelt versenyén. Ha őszinték akarunk lenni, nem is feltétlenül értjük, hogy Ratajkowski miért vette magára a ruhadarabot, hiszen – azon kívül, hogy egy Barbie babának is kicsi lenne – gyakorlatilag semmit nem takar.

Emily Ratajkowski (@emrata) által megosztott bejegyzés, Aug 11., 2018, időpont: 8:03 (PDT időzóna szerint)

(Kiemelt kép: Denise Truscello/Getty Images)