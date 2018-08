A várandós Kiss Ramóna különleges bánásmódot kap az X-Faktorban

A színész-műsorvezető hétfő este jelentette be a nagy hírt: gyermeket vár. Kiss Ramóna, sok celeb kolléganőjéhez hasonlóan nem áll le a munkával, így az ősszel induló X-Faktor új évadának műsorvezetését is elvállalta. Mivel a tehetségkutató több hónapos munkást jelent, ezért az RTL Klub gondoskodik arról, hogy a kismama mindent megkapjon.

Rami eddig is különleges figyelmet kapott, mint a műsor háziasszonya, ám most, hogy kismama lett, a stáb minden tagja még jobban vigyáz majd rá. Az előző évadban is külön öltözője volt kényelmes kanapéval, ahol próbák és adások előtt le tudott pihenni. Frissítők és friss gyümölcs várja majd, és van mellette egy asszisztens, Csilla, aki csak rá figyel: segít neki, bekészíti az öltözőjébe, amire szüksége van, és egészen a színpadig kíséri