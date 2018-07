Bizonyíték van rá, hogy Kim Kardashian őrült

Az elmúlt napokban Magyarország időjárása elkezdett pokolivá válni, az előrejelzések szerint pedig még ennél is melegebb lesz a következő napokban. Hasonlóan rohadt meleg van a kaliforniai Calabasasban is, ahola legcelebebb celeb, Kim Kardashian él. Az a Kim Kardashian, aki 40 fokos hőségben is képes volt tegnap

felvenni egy pulóvert.

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jul 28, 2018 at 9:11am PDT

A magas hőmérséklettel egyébként maga Kardashian is tisztában volt, mert fotója mellé oda is írta, hogy körülbelül 110 fok van – mármint fahrenheit, ami celsius fokban mérve 43 fok.

Arról amúgy már ne is beszéljünk, hogy a pulóverhez csizmát is húzott.

