Megszületett VV Kinga gyereke

Kutai Kinga, akit a Való Világ ötödik szériájából ismerhetünk, megszülte első gyerekét. Erről Instagramján számolt be. Kutai Kinga viszonylag hosszú szöveget írt fiáról posztolt fotó mellé:

Hello Világ! Szeretném bemutatni az én gyönyörű, erős és egészséges Kisfiamat. Benett 2018.07.27-én 23:02-kor jött világra, hogy végleg elvarázsoljon. A tegnapi napon nem csak ő, én is megszülettem, Anyává tett. A legcsodásabb érzés és legnemesebb feladat, amit valaha kaphattam. Büszke vagyok Rád Picurkám, nálad nagyobb harcost, szuperebb kisfiút nem ismerek! Életem végéig óvni, őrizni, segíteni és szeretni foglak. Benivel nagyon hálásak vagyunk Édesanyámnak, aki a 9 hónap alatt Anya, Barát és Társ volt a mindennapokban.. Soha nem engedted el a kezünket, hittél bennünk és önzetlenül szeretsz, amit életem végéig nem fogok tudni meghálálni. Nem is kaphattam volna a sorstól Nálad csodásabb Édesanyát és a Kisfiam jobb Nagymamát. Nagyon Szeretünk