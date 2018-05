Egy helyi srác perverz üzeneteket írogat a feleségemnek

A hűtlenség építő hatással is lehet a házasságra, párkapcsolatra, de ehhez rengeteg munka szükséges. A kérdést, hogy van-e remény a félrelépés után, sokan teszik fel, a válasz pedig egyszerű: amíg mindketten akarják, addig biztosan van remény. Azonban ha az egyik fél egyszerre van bent és kint is, és erről nem igazán akar letenni, érdemes mérlegelni, meddig alkuszunk meg a szituációval. Olvasónk ebben a nehéz helyzetben van, és ha te is éppen ezen gondolkodsz, írd meg nekünk az igyjartam@24.hu email címre. Akkor is várjuk a leveled, ha a megcsalás után szakítottál, és azóta boldogan élsz mással, ez is tanulságos élethelyzet.

38 éves fiú vagyok, a menyasszonyommal és a 4 éves kisfiunkkal külföldön élek. Itt, külföldön ismerkedtünk meg, és másfél évvel később megszületett a kisfiunk. A szülés után a szexuális életünk nagyon megváltozott, keveset szeretkeztünk, és az se volt az az igazi. Próbálkoztam, könyörögnöm kellett a legalább heti egy szexért, de sokszor hetekig nem történt semmi. Láttam, éreztem, hogy nem boldog velem, de bíztam benne, hogy a következő alkalom jobb lesz, újítunk valamit. Ezekre nemet mondott. Családként jól működünk, a gyereknevelés téren szót értünk. Nagyon sokat segítettem neki a háztartás vezetésében, talán mondhatom, hogy majdnem csak én főztem otthon, a munkahelye megköveteli a hétvégi munkát, így ez rám hárult. Az utóbbi időben alig volt közös szabadidőnk, és ha volt is, próbáltam kikapcsolódni, vagy sportoltam, amit ő nem szeret, vagy elmentem a barátokhoz beszélgetni egyedül, mert ő nem akart velem jönni. Esténként rendszeresen átmegy egy barátnőjéhez beszélgetni, és ezzel nem is volt egy ideig bajom, csak az tűnt fel, hogy mindig később és később indult el az állítólagos barátnőhöz. Az olvasói levelet Ádámtól kaptuk, köszönjük, hogy őszintén megírta nekünk történetét, férfiként igen nehéz szembenézni a ténnyel, őt elutasítják az ágyban, a szerelme pedig mással éli meg a testiséget. „Soha nem néztünk bele egymás laptopjába, telefonjába, de egy hete épp készülőben volt, zuhanyzott, amikor üzenetet kapott. Megnéztem. Kinyitottam az üzenetet és mintha kést döftek volna a szívembe: egy helyi srác írt neki perverz szexuális üzeneteket, hogy készen áll-e már a találkozójukra. Akkor döbbentem rá, hogy megcsal, számon kértem, ő mindent bevallott. Pár hónapja tart ez a kapcsolat, és már szex is volt köztük. Végighallgattam őt, és csak annyit kérdeztem, miért csinálta ezt velem, miért nem tudtuk megbeszélni, ha voltak gondjaink. Azt mondta, azért, mert nem törődtem vele. Kértem, hogy ha valamit elrontottunk, hozzuk rendbe, és megígérte, hogy megváltozik. Azóta sokkal figyelmesebb vagyok vele, de valahogy úgy érzem, lepereg róla. Megint elolvastam az üzeneteit, és megint üzengettek egymással a sráccal. Ezzel is szembesítettem, és azt mondta, időt kér, nem olyan könnyű számára kilépni ebből a kapcsolatból, de engem semmi áron nem akar elhagyni. Mindenünk közös és legjobban a kisfiamat sajnálom, megszakadna a szívem ha itt kellene hagynom őt. Erről az egészről senkivel sem beszéltem, szégyellem, hogy így alakult kettőnk között a dolog, megijeszt magamra maradok a családom nélkül.” Lehet ebből még párkapcsolat, működő házasság? A férfiak és a nők máshogyan állnak a megcsaláshoz, a nők megfontolják, mielőtt félrelépnek, és inkább érzelmi alapon teszik, nem pedig a testiség a fő motivációjuk. Erre utal olvasónk levelében az a mondata, hogy a menyasszonya azt mondta, elhanyagolva érezte magát. Akkor tud külső kapcsolattá válni, ha az egyik fél keresi azt az érzelmi hiányt, amit nem tud megélni a házasságában. Olvasónk kérdése az, van-e remény arra, hogy valaha helyreáll a párkapcsolata és lehet-e közös jövőjük. Természetesen senki sem tudja megjósolni, kávézaccból kiolvasni, mi lesz, az viszont biztos, hogy ha mindketten törekednek arra, hogy helyretegyék azt, ami elromlott, akkor van remény. A bizalom újraépítéséhez elengedhetetlen, hogy a hűtlen fél mindenhez teljes hozzáférést biztosítson, és ezzel is bizonyítsa, hogy valóban a házasságát akarja megmenteni, nem pedig az időt szeretné húzni, amíg kitalálja, hogyan tovább. Mindenkinek át kell látnia a saját részét a hűtlenségben. A hűtlenség feldolgozásához a legelső lépés a kölcsönös megbocsátás, azaz a hűtlen fél őszinte bocsánatot kér mindazért, amit tett, és szembenéz gyengeségével. A felszarvazott férj pedig bocsánatot kér azért, ami odáig vezetett, hogy a feleség máshol kereste a vigaszt. Ezzel együtt megígérik egymásnak azt is, hogy nem hánytorgatják fel a másik ballépését a következő 100 évben, továbbá azt, hogy a hűtlen fél teljesen megszakít minden kapcsolatot a szeretővel. Ha ez utóbbit képtelen megtenni, az azt jelenti, hogy még nem döntött a meglévő kapcsolata mellett, és amíg a külső viszony tart, az addig folyamatosan mérgezi a házasságot. Ezért is érthető, ha a megcsalt fél gyanakodik, ha tart attól, hogy visszaélnek a bizalmával. Az érzelmi hullámvölgyek, kiborulások, a düh, a csalódottság érzése mind normálisak, a felszarvazott félnek több idő szükséges ahhoz, hogy szembenézzen a problémákkal. Ritka az olyan férj, aki képes teljesen megbocsátani a feleségének, szexuálterápián a legtöbb esetben válás, szakítás a vége a feleség félrelépésének. A tényleges válást értelemszerűen minden oldalról mérlegelni kell, és mivel született egy gyerek is a kapcsolatban, érdemes megfontolni, hogyan tovább. Ha tényleg őszintén mindketten mindent megtettek azért, hogy helyretegyék, ami elromlott, és nem sikerült, akkor jöhet szóba a válás. Szexuálterápia, párterápia segíthet a kapcsolat javításán, elvégre is megtörténik, hogy a hűtlenség furcsa módon képes megerősíteni a kapcsolatot, valósággal újjászületik és mélyebb, tartalmasabb, értékesebb lesz mindkét fél számára. Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk. A sorozatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el. Kiemelt kép: Besenyei Violetta

