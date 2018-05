Elhunyt édesanyjának üzent Liptai Claudia

Liptai Claudia a Facebook-oldalán tett közzé egy levelet, amelyben elhunyt édesanyjának üzen Anyák napja alkalmából.

Drága Anyukám!

Hiányzol. Néha úgy érzem meghasad a szívem, annyira. 8 éve már. Tudom figyelsz rám, de bármilyen “játékomat” odaadnám, hogy még egyszer érezzem az illatod vagy azt mond: Diácskám, kérsz még borsólevest?

Olyan nagyok az unokáid. Talán miattuk fáj leginkább a hiányod. Tudom, hogy azzal a gyönyörű csillogó szemeddel néznél Pankára, hogy milyen nagy már. És órákig autóznál Marcival, akit nem is ismerhettél. Ez a legrosszabb mert tudom, hogy ők milyen csodából maradnak ki. Biztos találkozunk egyszer és akkor majd mindent elmesélek. De most még nagyon sok a dolgom itt. Örökké szeretlek és azon túl is