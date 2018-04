Scarlett Johansson teletetováltatta a hátát

Scarlett Johansson körülbelül egy éve jelentette be, hogy válik férjétől, akivel még 2012-ben jöttek össze. Az is lehet, hogy ezt ünnepelte meg azzal, hogy televarratta a hátát, legalábbis eddig nem tűnt fel, hogy a színésznő hátát hatalmas rózsák borítanák, pedig korábban is hordott ennyire kivágott ruhát.

Johansson az új és tényleg nagy tetoválását Los Angelesben, a Bosszúállók: Végtelen háború című filmjének premierjén mutatta meg. Már amennyi kilógott ruhájából.

Annyi biztos, hogy a rózsák tövében megbúvó bárány nem új, mert azt már eddig is láthattuk.

Kiemelt kép: Albert L. Ortega/Getty Images