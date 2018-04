Lenyomatot készítettek Kim Kardashian meztelen testéről

A legcelebebb celebnő pár napja folyamatosan meztelen testrészeiről posztol képeket Instagramjára, leginkább azzal a céllal, hogy új parfümjét reklámozza. Most pedig végre az is kiderült, hogy mindezt azért teszi, mert a parfüm üvegje az ő testét fogja megidézni. Legalábbis erre utal az, hogy Kim Kardashian olyan képeket is mutatott, amin épp lenyomatot készítenek testéről,

és fehér massza borítja mindenütt.

A biztonság kedvéért mutatott egy olyan képet is, amin mellbimbója átsejlik a blurözésen, pont annyira, hogy az Instagram még ne cenzúrázhassa.

