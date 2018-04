Mondjuk ki végre: Jóbarátok Ross egy szar alak

Mióta a Netflixen újra fut a Jóbarátok, rengeteg támadást kap, miszerint homofób, rasszista és úgy általában mindenkit sértő poénok hangzanak el benne. A tíz évadot megélt sorozat 1994-ben, vagyis közel 25 évvel ezelőtt indult, negyed évszázad alatt pedig sokat változik a világ. Bizonyos dolgokat ma már nyíltabban kezelünk, vannak azonban olyan témák, amikkel inkább már senki nem viccel – pláne nem a tévében –, különben nem lenne polkorrekt. Na, pontosan ilyen, politikailag közel sem korrekt poénokkal van teli a sorozat, és bár annak a generációnak, aki ezen nőtt fel, nem feltétlenül tűnik fel, hogy mi a probléma, ha valaki most fiatal, joggal akadhat ki azon, ha valakit állandóan kiröhögnek, csak mert kövér, vagy meleg.

1. Mindenki jóképű, fiatal és fehér

Manapság már nem történhet meg, hogy egy amerikai sorozatban az összes fő-, vagy főbb szereplő fehér legyen. A Jóbarátok tíz évadába például mindössze kettő olyan nem fehér bőrű karakter fért bele, akik kaptak nevet is: mindketten Ross barátnői voltak, Charlie és Julie. Utóbbival egyébként még azt a poént is elsütötték, hogy Rachel eleinte azt hitte, Julie nem is beszél angolul, pedig kiderült, hogy ugyanúgy New York-i.

2. …és persze mindenki vékony

A visszaemlékezések során épp ezért röhögik ki folyamatosan Monicát, aki a gimnáziumban még kövér volt. A túlsúlyos Monica egy szerencsétlen vesztesnek van beállítva, aki külseje miatt soha nem tudott bepasizni, állandóan zabált és bénán táncolt.

3. Chandler meleg és transzvesztita apja

Bizonyos szempontból nagyon újító és nyílt volt a Jóbarátok, hiszen az egyik főszereplő apja egy meleg és transzvesztita karakter volt. Csakhogy Chandler épp emiatt szakította meg vele a kapcsolatot, az pedig kifogyhatatlan poénforrás volt, hogy apja a férfiakhoz vonzódik és női ruhát hord.

4. A „nőies dolgok”

Először rányit Joey-ra, aki a lány lakótársával köt, mire Chandler emiatt Josephine-nek szólítja őt, majd átmegy Rosshoz, aki pedig a fogát fehéríti, emiatt pedig undorral az arcán távozik, miközben felteszi a kérdést, hogy hová lettek a férfiak.

5. Homofób viccek

A folyamatos buzizás is állandó poénforrás a sorrozatban. Viccesnek számít, hogy Phoebe egyik jégtáncos exe meleg, hogy Chandlert állandóan melegnek nézik és még a munkahelyén is össze akarják hozni egy másik pasival, illetve hogy Ross exe leszbikus.

6. Joey viszonya a nőkkel

A sorozat kedvesen buta és állandóan csajozó karakterével, Joey-val kapcsolatban viszont talán soha senkinek nem jut eszébe, hogy valójában egy szexista tahó, akinek gyakorlatilag az összes, nőkkel való kapcsolatába bele lehetne kötni. Abba pedig pláne, amikor kifejezetten női lakótársat keresett:nemdohányzót, nemcsúnyát.

7. Ross és a férfidadus

Ma már maximum nagypapakorú emberek képesek csak rácsodálkozni arra, ha egy férfi gyerekekre vigyáz. A sorozatban azonban Ross teljesen kiakadt, amikor gyerekük bébiszittelésére egy pasi jelentkezett, úgyhogy a biztonság kedvéért gyorsan meg is kérdezte tőle, hogy meleg-e.

8. A csók, ami közel sem közös beleegyezéssel történt

Egy visszaemlékezésből derül ki, hogy Ross első csókja Rachellel úgy történt, hogy utóbbi egy buliban részegen lefeküdt aludni egy csomó kabát közé, Ross pedig megcsókolta. Mármint megcsókolt egy olyan nőt, aki eszméletlenül feküdt. Ezek után már szinte lényegtelen, hogy egyébként az is kiderült, hogy a kabátok közt fekvő nő nem is Rachel, hanem Ross húga, Monica volt.

9. Ross leszbikus exe

A nagyon haladó szellemű sorozatba a 90-es években már az is belefért, hogy szerepeljen benne egy leszbikus pár. A haladó szellemiség viszont ezzel ki is merült, mert Carol és Susan kapcsolatát gyakorlatilag senki nem volt képes elfogadni, Rachel egyszer például a kérdésre, hogy mégis mi Carol vezetékneve, azt válaszolta, Leszbikus. Itt mondjuk illik megemlíteni azt is, hogy Carol és Susan eközben Rossra pedig mindössze csak spermadonorként utaltak, ugyanis Carolnak tőle született gyereke, akit már Susannel közösen nevelt fel.

10. A fiúk csak ne babázzanak

Az egyik részben Ross fia egy Barbie-val játszik, amitől Ross teljesen kikészül, és mindenképpen egy G.I. Joe-t próbál a gyereke kezébe erőltetni.

A konklúzió ezek után pedig nem csak az, hogy egy negyed évszázad alatt kegyetlenül meg tud változni a világ, hanem az is, hogy Ross egy igazán szar alak.

Mert az egy dolog, hogy homofób, szexista és borzalmas a párkapcsolatokban, de ezeken felül járt az egyik tanítványával, ráindult az unokatestvérére, illetve totálisan bekattant a féltékenységtől és erőszakosan rátelepedett Rachelre, amikor utóbbi merészelt szóba állni a főnökével, aki történetesen férfi.

