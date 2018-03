Boros Lajosnak elege van a fájdalomból

Boros Lajos január végén került kórházba, amikor is kiderült, hogy szíve mindössze csak 35 százalékosan működik. A rádióst azonnal meg kellett műteni, pacemakert kapott, illetve orvososai hízókúrát rendeltek el nála, hogy később két szívbillentyűjét is helyrehozhassák.

Borosnak a beavatkozás előtt öt kilót kellene híznia, ám az eddig eltelt, közel két hónap alatt mindössze csak egyetlen kilót sikerült felszednie.

Eddig csak egyet sikerült, de ezt is nagy sikerként élem meg. Mondtam is magamnak: most légy okos, Boros Lajos! Lehet geggelni, mert ilyen az, ha a hóhért akasztják. Szerencsére remek emberekkel, sőt, kiváló szakemberekkel vagyok körülvéve, akikben feltétel nélkül bízom. Három-négy kórházban is végeztek rajtam vizsgálatokat, hogy a billentyűműtét előtt alaposan átnézzenek. Majdnem minden fájdalommal járó vizsgálatot, legyen az egy cső ledugása a torkomon vagy a gerincfolyadékom megcsapolása, altatásban végeztek. Máshogy nem is egyeztem volna bele, mert kicsit már elegem van a fájdalomból