Új luxusfeleséget mutattak be

Már zajlik a Feleségek luxuskivitelben második évadának forgatása. Két új luxusfeleséggel is bővül a csapat: először a TV2 volt tulajdonosa, Yvonne Dederick csatlakozott a show-hoz, most pedig egy újabb szereplőt mutattak be.

A Polgár Galéria és Aukciósház tulajdonosa, Polgár Árpád felesége, Tünde is feltűnik majd a felső tízezer életét bemutató valóságshow-ban.

Most háztartásbeli vagyok, de sok mindennel foglalkoztam korábban. Voltam bróker, majd megpróbálkoztam az újságírással is. Szerepeltem a Riporter kerestetik című műsorban, második lettem, és az RTL Klubhoz kerültem

– mesélte a Blikknek Tünde, aki anyaként elhagyta a televíziót, és a családi galéria ügyeit kezdte egyengetni, még egy becsüsképzést is elvégezett.

A szereplő hölgyeket csak futólag ismerem, de Yvonne-nal már régóta jóban vagyunk, érdekes lesz a közös munka. Igazából élem tovább a hétköznapjaimat, annyi különbséggel, hogy kamerák követnek. Ráadásul a műsornak köszönhetően újra megtapasztalhattam, milyen a magyar tél, mert az elmúlt években ilyenkor mindig Amerikában voltunk.

(Kiemelt kép: Sony Television Networks)