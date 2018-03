Détár Enikő: Ottmaradtam az első férfi oldalán, aki érdekelt

Meglepően békésen zajlott válása Rékasi Károllyal, ennek már több éve, azóta egy másik férfival él együtt új házban, távol a város zajától. A Blikk megkérte, hogy emlékezzen vissza életének nehéz időszakára, így válásáról mesélt Détár Enikő.

Közel 30 éves kapcsolat után vált el a pár, ezután voltak rosszabb időszakai a színésznőnek, de a depresszióba sosem csúszott bele.

Egyéjszakás kalandban is volt részem, csak aztán más irányba vitt a karmám. A válás közben viszont az járt a fejemben, hogy belevetem magam az életbe a hervadó bájaimmal, hiszen anyu nyugdíjasan is mindig több telefonszámmal tért haza az IBUSZ-utakról. Aztán ott maradtam az első férfi oldalán, aki valóban érdekelt, és úgy tűnik, én is őt.