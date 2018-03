Bódi Sylvi: Úgy éreztem magam, mint akin átment egy kamion

Bódi Sylvi éppen a mikronéz szigetvilágnál szörfözik, itt érte váratlan meglepetés. A víz kitépte a kezéből a deszkát, és odavágta az óceán­ aljára, majd a víz alatt több száz méterre vitte a társaitól.

Hasra vágtam magam a deszkámon és olyan keményen eveztem, ahogy csak tudtam, bízván abban, hogy hátha valahogy átérek még rajta mielőtt megtörik. Az adott pillanatban alámerültem a deszkámmal (duck dive a szörfös nyelvben), de mivel a hullámnak brutális ereje volt, így víz alatt kitépte a kezemből a deszkát, mindkettőnket felszippantott és annak rendje és módja szerint odavágott az óceán aljára. Iszonyatosan erőszakos volt meg kell hagyni. Összesen annyit tudtam tenni, hogy védtem a karommal a fejemet, ha ne adj Isten nekicsapódnék a korall zátonynak. Igyekeztem kibírni levegővel és vártam, hogy a vihar elmúljon. Mivel ez az egész pont azon a részen történt ahol a hullám leszakadt, olyan intenzív erők hatottak rám, hogy kb. úgy éreztem magam, mint akin átment egy kamion. Teljesen kiszolgáltatott állapotban voltam. A hullám nem sietett, szépen, ráérősen, jó sokáig lent tartott a víz alatt, s rángatott mindenfele, mint egy rongybabát. Egy ponton túl éreztem már, hogy jó lenne feljönni… Úgy voltam vele, hogy most már biztos hamarosan kienged a markából…de ez a pillanat csak nem akart olyan hamar elérkezni. Szinte éreztem a többi szörfös aggódó pillantását, amint a nagy fehér habban várják, hogy felbukkanjon a fejem. (Ilyenkor a szörfdeszka mindig hamarabb feljön.) Az igazság az, hogy ilyenkor senki nem tud semmit tenni, nem tudnak segíteni, teljesen ki van szolgáltatva az ember a természetnek, az elemeknek

– írta az Instagram-oldalán Bódi Sylvi, aki szerencsére nem sérült meg.

A modell később azt is megtudta, hogy aznap a környéken két embernek is beszakadt a feje, de akadt hátsérülés, berepedt áll, törött borda és tetemes anyagi kár is a hatalmas hullámok következtében.

(Kiemelt kép: Facebook)