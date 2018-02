Gigi Hadid nem hajlandó többet magyarázkodni teste miatt

Gigi Hadid még csak 22 éves, de már évek óta szupermodellként tartják számon a divatvilágban. Testét több alkalommal is kritizálták már ingadozó súlya miatt, a New York-i divathéten például sokan úgy gondolták, hogy túl sovány ehhez a szakmához.

Ez volt az a pont amikor a modell úgy érezte, hogy ki kell állnia saját magáért. Hadid egy több posztból álló Twitter-bejegyzésen keresztül üzent kritizálóinak.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto’s disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that.

