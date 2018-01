Az X-Faktor nyertese halogatja gyógykezelését a karrierépítés miatt

Habár a 2017-es X-Faktor győztesei, Ricco és Caludia nemrég még arról beszéltek, hogy 12 millió forintos nyereményük nagy részét Ricco speciális brazíliai kezelésére költenék, hogy a kerekesszékes énekes végre lábra állhasson, most úgy tűnik, mégsem ez a legfontosabb a számukra.

Brazília egyelőre a jövő zenéje, de hiszem, hogy eljutok oda is egyszer, és segítheti majd a gyógyulásomat egy specialista. Hogy pontosan mikor, még nem tudom, de bízom benne, eljön annak is az ideje. Februárra tervezek egy néhány hetes kezelést Szlovákiában, olyat, amin korábban is részt vettem már