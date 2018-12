Dzsudzsák Balázsról hihetetlen titkot árult egy nő

Bizonyos Sebestyén Ági, aki egy másik „rendkívül tehetséges médiahuszár”, Pumped Gabó barátnőjeként vált „híressé”, a Blikknek árult el egy fantasztikus titkot; kimondottan jó kapcsolatot ápol Dzsudzsák Balázzsal. Erről instagram oldala is árulkodik, hiszen novembertől december elejéig hemzsegnek rajta a Dubaiban készült fotók, a magyar válogatott csapatkapitányáról pedig köztudott, hogy az emírségekbeli Al-Ittihad Kalba labdarúgója.

De Ági mondott még mást is, érdekesebbet; elárulta, hogyan becézi formás hátsóját Balázs.

Régóta ismerjük egymást. Akkor kezdtünk el beszélgetni, amikor még az egyik budapesti szórakozóhelyen dolgoztam. Egyik nap rám is írt, hogy „Mi van veled, cseresznye?”, ez pedig a formás fenekemre utalt. Érezhetően van köztünk kémia, de a távolság közénk állt, nem tudtunk annyit találkozni, ami egy kapcsolat kialakulásához kellene. Most barátok vagyunk, gyakran beszélünk, sőt, nemrégiben tőle kértem segítséget! Megsérültem a Ninja Warrior forgatásán és mivel neki is volt már sérülése, és megkértem, kössön össze azzal a specialistával, aki őt kezelte