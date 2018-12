47 évesen meghalt a világbajnok bokszoló

Rövid lefolyású, súlyos betegségben elhunyt Markus Beyer, a Boksz Világtanács (WBC) korábbi nagyközépsúlyú világbajnoka. A német sportoló 47 éves volt.

Beyer amatőrként világbajnoki bronzérmet nyert és két olimpián is szerepelt, majd 1996-ban profinak állt. Először 1999-ben szerezte meg a WBC nagyközépsúlyú koronáját, melyet egy sikeres címvédés után 2000-ben elveszített. Három évvel később ismét világbajnok lett, de két sikeres meccs után, 2004 nyarán megint elbukta övét. Ezúttal viszont rögtön, még 2004 őszén visszafoglalta a trónt, melyről két évvel később taszította le őt a dán Mikkel Kessler.

Beyer, aki 39 profi meccséből 35-öt megnyert, 2008-ban vonult vissza, 2015-től pedig televíziós szakértőként dolgozott.

– írta a Twitteren Richie Woodhall, aki ellen Beyer az első vb-övét nyerte a profik közt.

Shocked and deeply saddened to hear Markus Beyer has passed away. Any boxer who becomes 3x world champion is very special. A great fighter and gentleman out of ring. RIP my friend Markus. @SauerlandBros @TeamSauerland

— Richie Woodhall (@richiewoodhall) December 4, 2018