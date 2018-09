Bizarr ügy miatt bírságolták meg a világbajnok bunyóst

Billy Joe Saunderst 100 ezer fontra, bő 36 millió forintra büntette meg a brit bokszszövetség (BBBC) egy elég furcsa ügy miatt, írja az Eurosport. A WBO középsúlyú bajnoka a Twitterre tett fel egy felvételt, amelyen 150 fontot érő droggal akart rávenni egy nőt arra, hogy készítsen egy szexvideót egy másik férfival. Később ugyan törölte a bejegyzést és bocsánatot kért, de addigra már ügy lett belőle.

Apologise to everybody who’s took offence totally in the wrong ‘ can’t do anything But be sorry ‘ banter when wrong ‘ Apologies once again

— billyjoesaunders (@bjsaunders_) September 18, 2018