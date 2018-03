Mészöly Géza: Nem kell aggódni!

Úgy tűnt, Mészöly Kálmán egy infarktus és egy tüdőgyulladás után már jó úton halad, hogy meggyógyuljon, azonban a sok katéterezés miatt húgyúti fertőzés alakult ki a Szőke Sziklánál.

Minden a lehető legnagyobb rendben haladt, amikor közbejött ez a hugyúti fertőzése, ami miatt most a rehabilitációs testgyakorlatokkal le kellett állni, persze, csak átmenetileg. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, nincs ok az aggodalomra. Naponta több órát eltöltök az édesapámmal, aki a fertőzése miatt nincs elkeseredve. Lelki értelemben is jól tartja magát, a hozzátartozóinak jelenléte pedig mindig fokozottan megnyugtatja.