Magyar Nagydíj 2025: indul a száguldozás, mutatjuk a programot!

Ki a favorit?

Ugyan a McLaren óriási előnnyel vezeti a világbajnokságot, Charles Leclerc a Ferrarival már ötször volt Magyarországon dobogós, az olasz istálló másik pilótája, Lewis Hamilton pedig nyolcszor is nyert már a Magyar Nagydíjon – utoljára 2020-ban, még a Mercedes versenyzőjeként.

A hétszeres vb-győztes Hamiltonnak ez lesz a 370. futama az F1-ben, de a csúcstartó Fernando Alonsótól még így is nagyon messze van, a spanyol pilóta a 415. futamára készül.

Az idei vb legutóbbi három versenyén – az Osztrák, a Brit és a Belga Nagydíjon – kivétel nélkül kettős McLaren-győzelem született, így a Hungaroringen is erre lehet számítani, Piastri ráadásul tavaly Mogyoródon nyert először futamot, ahogy 2021-ben Esteban Ocon is, így a meglepetés mindig benne van a Magyar Nagydíjban. Annál is inkább, mivel az időjárás is megkavarhatja a versenyt, esőzést jósolnak a hétvégére, így taktikai csata is várható a futamon.

Felújították a Hungaroringet

A jubileumi 40. Magyar Nagydíjra a szervezők is gőzerővel készülnek, Gyulay Zsolt elnök-vezérigazgató a hétfői sajtótájékoztatón elmondta, a fővárosban kincskereső játék lesz, emellett a margitszigeti szökőkúton, a Hősök terén és a Lánchídon is megjelenik majd az F1.

Bár a a több lépcsőben megvalósuló munkálatok nagyobb része befejeződött, maga a felújítás nem készült el száz százalékban. Többek között így is új fogadóépület, főépület és főlelátó, valamint kibővített paddock és nagyobb garázsok várják a csapatokat Mogyoródon. Az újraaszfaltozott célegyenes okozhat némi fejtörést a pilótáknak, mert a pole-pozíció ugyan az ideális íven van, de árnyékosabb lett, ami nem feltétlenül előnyös.

A 40. Magyar Nagydíj hétvégéjén a Forma-3, a Forma-2 és a Porsche Szuperkupa mezőnye is versenyez a Hungaroringen, a 70 körös F1-es futam vasárnap 15 órakor rajtol.

