Hamilton apja vigasztalta a nagy hibája miatt összetört újoncot

Élete első Forma-1-es futamán, az idénynyitó Ausztrál Nagydíjon egyetlen kört sem tudott teljesíteni a Racing Bulls pilótája, Isack Hadjar, aki a felvezetőkörben megcsúszott és a falnak csapta az autóját.

A 20 éves francia versenyző érthető módon nagyon szomorúan baktatott vissza a paddockba, ahol példaképének, Lewis Hamiltonnak az édesapja, Anthony vigasztalta.

The way Mr Anthony Hamilton grabbed and hugged Isack Hadjar. The way it felt like its exactly what this young kid needed at that moment – the father of his racing idol coming up to him at what may be the toughest moment in his career so far. THIS is my highlight of the day. pic.twitter.com/jTT5BJETeH

— sim (@simsgazette) March 16, 2025