Megszületett a döntés az austini Norris-Verstappen csata ügyében

Elutasították a McLarennek és Lando Norrisnak a brit versenyző múlt vasárnapi időbüntetése ellen benyújtott fellebbezését, így érvényben marad a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíjának végeredménye.

Norris a texasi pályán a harmadik helyért csatázott a címvédő és sorozatban negyedik világbajnoki címére hajtó Max Verstappennel (Red Bull), s négy és fél körrel a leintés előtt előzte meg a holland versenyzőt.

This is ridiculous. OK, Norris overtaking off track and gaining an advantage (+5 seconds).

But no penalty for Verstappen for going off track too?Why?

Also we had multiple penalties for driver inside “pushing opponent out of the track”, so whats the difference? #USGP pic.twitter.com/4Q5tzaVr90

— Maxx | F1newsletter.com (@F1_Newsletter) October 20, 2024