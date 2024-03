Elég hangosra sikerült Carlos Sainz visszatérése, ugyanis a legutóbbi versenyhétvégét vakbélműtét miatt kihagyó Ferrari-pilóta Ausztráliában kihasználta Max Verstappen kiesését és győzött. Ráadásul a csapattársa, Charles Leclerc ért be másodikként, a Ferrari 2022 után tudott ismét kimaxolni egy versenyt.

Sainz helyzete igencsak különleges, ugyanis jelenleg csapat nélkül van a következő szezonra. A Ferrari ugyanis már bejelentette, hogy leigazolja a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont, és Leclerc-t tartja meg. A spanyol így tulajdonképpen a sorozatban maradásért is versenyez idén, és elég jól kezdte az évet, a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon a harmadik volt, Szaúd-Arábiában nem tudott rajthoz állni, míg most megszakította Verstappen és a Red Bull győzelmi sorozatát – érdekesség, de legutóbb tavaly, Szingapúrban fordult elő, hogy nem Verstappen nyerte a futamot, akkor is Sainz volt az első.

Mivel még mindig munkanélküli vagyok a jövő évet illetően, így azt hiszem, ezt most segített rajtam. De a viccet félretéve, ha jó az autó, akkor meg tudom csinálni. Megmutattam ezt tavaly Szingapúrban, meg most is

– mondta a 29 éves Sainz, akinek ez volt karrierje során a harmadik futamgyőzelme.

Carlos Sainz 2015-ben még a Toro Rossóban versenyzett, majd volt a Renault és McLaren pilótája is, 2021 óta erősíti a Ferrarit, amellyel kétszer is az ötödik helyen végzett a világbajnoki pontversenyben, tavaly pedig a hetedik volt.