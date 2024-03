Fernando Alonsóval pótolhatja Hamiltont a Mercedes

Komoly hónapok elé nézünk a Forma-1-ben, már ami az átigazolási pletykákat illeti, ugyanis összesen tizenhárom versenyző szerződése jár le a szezon végén. Ami már korábban eldőlt, hogy Lewis Hamilton a Ferrarihoz szerződik és Charles Leclerc lesz a csapattársa.

Az is biztos, hogy George Russell marad a Mercedesnél, de egyelőre nem dőlt el, ki lesz a társa. Felröppent már a hír, hogy Max Verstappent szívesen látná a német csapat, Toto Wolff sem titkolta ezt, de a hollandnak 2028-ig szól a szerződése a Red Bullnál. A csapatfőnök egyébként azt is mondta, lassan majd dűlőre kell jutniuk, hogy egy újoncot választanak, vagy a tapasztalatra teszik a voksukat.

Ha utóbbira, akkor a Bild értesülései szerint Fernando Alonso lehet a befutó.

Rá is kérdeztek a 42 éves spanyolnál erre az Ausztrál Nagydíj hétvégéjén, mire azt mondta, jó tárgyalási pozícióban van, ő ugyanis az egyedüli világbajnok, akinek lejár a szerződése. Azonban megjegyezte azt is, hogy lojális az Aston Martinhoz, amely lehetőséget biztosított neki, illetve egy másik kérdés is foglalkoztatja.

Először is azt kéne eldöntenem, hogy akarok-e még versenyezni.