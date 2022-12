Újabb Forma-1-es csapatfőnök távozott

A Forma-1-ben szereplő Williams váratlanul bejelentette, hogy távozik a csapatfőnök és vezérigazgatói posztjáról Jost Capito.

Williams Racing Management Update:

Williams Racing announces that after two years at the helm of the Grove-based outfit as CEO and Team Principal, Jost Capito is stepping aside. pic.twitter.com/w03SQLqrbU

— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 12, 2022